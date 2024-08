Zu schnell in Kreisverkehr gefahren: Alkolenkerin überschlägt sich

In den frühen Morgenstunden des 17. August überschlug sich eine 54-jährige Flachgauerin mit ihrem PKW in der Gemeinde Straßwalchen, im Bereich des Kreisverkehres Wiener Straße (B1) und Braunauer Straße (B147), in Fahrrichtung Steindorf. Die Fahrzeuglenkerin gab an, sie sei zu schnell in den Kreisverkehr eingefahren, was zur Folge hatte, dass sich ihr Fahrzeug überschlug und schlussendlich auf dem Fahrzeugdach zum Liegen kam. Die Fahrzeuglenkerin konnte sich, unbestimmten Grades verletzt, mit Hilfe von Ersthelfern eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte nahm die 54-jährige keine weitere medizinische Hilfe in Anspruch. Ein Alkotest mit der Flachgauerin ergab einen Wert von 1,34 Promille. Die Polizisten nahmen ihr den Führerschein an Ort und Stelle ab. Die Frau wird angezeigt.