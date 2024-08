Kaiser erteilt Gerüchten um SPÖ-Regierungsteam eine Absage

Am Foto: Das Regierungsteam der Kärntner SPÖ.

Ist da was im Busch?

Zur Erinnerung, dieses besteht aus Landeshauptmann Peter Kaiser, Landesvize Gaby Schaunig und den Landesräten bzw. -innen Daniel Fellner, Sara Schaar und Beate Prettner. Diese kolportierte Veränderung solle sogar bereits vor der Nationalratswahl über die Bühne gehen. Spätestens aber ganz knapp danach. Wer könnte betroffen sein? Kaiser nicht, er hat ja bereits mehrmals betont, durchdienen zu wollen. Fellner als durchaus denkbarer Kronprinz auch nicht.

Finanzreferentin Gaby Schaunig ist in der akuten Schuldenkrise des Landes wohl unverzichtbar, bleiben Prettner und Schaar. Von Prettner erzählt man sich, dass sie erst 2025 (gemeinsam mit Landtagspräsident Reinhard Rohr) einer Verjüngung Platz machen werde. Bleibt Landesrätin Schaar. Dem widerspricht aber der Big Boss. Kaiser zu 5 Minuten: „Sie macht gute Arbeit. Keine Ahnung, wie es zu diesen Gerüchten kommt.“ Nachdem aber die Wahrheit bekanntlich eine Tochter der Zeit ist – was sogar an der Decke des Kleinen Wappensaals im Landhaus zu lesen ist – wird sich wohl bald zeigen, ob die Suppe aus der Gerüchteküche zu dünn war oder doch wohlschmeckend.