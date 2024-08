Diese Streaming-Plattformen sind bei den Österreichern am beliebtesten

JustWatch ist eine Seite, auf der man mithilfe von Filtern beliebte Filme und Serien finden kann. Dabei kann man herausfinden, wo man diese legal erwerben beziehungsweise ansehen kann. Dabei werden bekannte Streaming-Anbieter wie Netflix, Disney Plus und CO aufgelistet. Nun liegt ein neuer Datenbericht vor. Der Bericht befasst sich mit Marktverschiebungen bei den Streaming-Anbietern, für die Zuschauer monatlich bezahlen, sowie dem aktuellen Stand des Streaming-Marktes. Die Marktanteile basieren auf 220 Tausend monatlichen Nutzern von JustWatch Österreich, die ihre Streaming-Dienste auswählen, auf Streaming-Angebote klicken und Serien und Filme als gesehen markieren.

Daten vom zweiten Quartal 2024

Der Streaming-Marktführer Netflix bleibt mit einem Vorsprung von drei Prozent vor Amazon Prime Video an der Spitze der österreichischen Streaming-Charts. Disney Plus liegt auf dem dritten Platz, gefolgt von Apple TV Plus und Paramount Plus, die mit einem Unterschied von nur zwei Prozent um den vierten Platz kämpfen.

©JustWatch Streaming-Trends in Österreich.

Weltweit gesehen verlieren die führenden Anbieter Netflix und Paramount Plus einen Prozent an Marktanteil. Für die meisten Streaming-Anbieter war es ein ereignisloses Quartal, da sie ihren Marktanteil seit Januar halten konnten.