Kärntner Extremsportler bezwingt schwimmend den Ärmelkanal

Die Leidenschaft zum Schwimmen begleitet den Kärntner Georg Findening bereits seit seinem elften Lebensjahr. Nun hat er geschafft, wovon viele nur zu träumen wagen. Innerhalb von 11 Stunden und 14 Minuten hat er am gestrigen 16. August 2024 den Ärmelkanal durchschwommen. Die 40 Kilometer lange Strecke verlangte ihm alles ab, wie er im Gespräch mit 5 Minuten erklärt: „Es waren teilweise irre Bedingungen, die Wellen waren bis zu zwei Meter hoch. Ich bin verschluckt worden!“

©KK / privat Georg Findening kurz nach der Durchquerung des Ärmelkanals.

14-jähriger Sohn als Unterstützung mit dabei

Um 18.05 Uhr ist er schließlich am Ufer angekommen. Etwas, dass er ohne sein Team nie geschafft hätte, wie er nicht müde wird zu betonen. „Mein 14-jähriger Sohn Stefan Kuchler sowie Bernhard Grilz und Klaus Gottwald waren von Anfang an mit dabei und haben mich unterstützt“, zeigt er sich dankbar. Auch an besagtem Tag waren sie an Bord eines Bootes und sorgten für sein Wohlbefinden. „Alle 25 Minuten pfiff die Crew mich zu einer Pause“, schildert Findenig. Als Stärkung gab es rund 40 Energie-Gels, zwölf Liter Tee sowie 13 Bananen und Cola.

©Privat / KK Georg Findening mit seinem Team, darunter sein 14-jähriger Sohn.

In Kärntner Gewässern trainiert

Vorbereitet hat sich Findening hauptsächlich im Wörthersee. „Die längste Strecke, die ich dort geschwommen bin, war von Klagenfurt nach Velden und wieder zurück.“ Auch den Freibacher Stausee zählte er zu seinen Trainingsstrecken dazu. „Hauptsächlich wegen seiner Temperatur“, so der Kärntner. Immerhin habe es im Ärmelkanal maximal 19 Grad und tragen dürfe man nur eine Badehose, Badekappe und Schwimmbrille – keinen Neoprenanzug. „Deswegen legt man sich eine kleine Fettschicht zu, schmunzelt Findenig. Damit man die Kälte besser aushält“, schmunzelt Findening abschließend.