Pop-Up-Galerie eröffnete in Velden

Velden am Wörthersee

Veröffentlicht am 17. August 2024, 16:11 / ©KK/Gemeinde

Präsentiert wurden Kreationen von Maximilian Wiedemann sowie exklusiv für die Pop-Up Galerie in Velden gefertigten Werke von Stil-Ikonen wie Brigitte Bardot und Grace Kelly sowie Schauspiellegenden James Dean, Steve MyQueen oder Jochen Rindt. Veldens Kulturreferentin Margit Heissenberger zeigte sich erfreut, dass die Idee von Pop-Up-Stores in Velden so gut funktioniert und den Ort belebt. „Mit der Galerie wird sowohl den Einheimischen als auch den Touristen ein außergewöhnliches Kunst- und Kulturerlebnis geboten.“