Wieder Unwetterwarnung für die Steiermark: Hier gilt Warnstufe Rot

Die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) warnt aktuell wieder vor Gewitter und Hagel in der Steiermark. In einigen Bezirken gilt am Samstagnachmittag sogar die Warnstufe Rot. Betroffen sind Teile von Liezen, Leoben, dem Murtal, Bruck-Mürzzuschlag und Graz-Umgebung, wie eine aktuelle Warnkarte zeigt.

©UWZ/Screenshot Für einige Bezirke in der Steiermark gilt Warnstufe Rot (Stand 17.08 16 Uhr)

Starkregen, Wind, Hagel

Auch auf der Wetterplattform Skywarn Austria wird am Samstagnachmittag vor Unwettern gewarnt. „Auch an der Grenze Waldviertel/Weinviertel und mancherorts in der Obersteiermark ziehen Gewitterzellen mit Starkregen, kräftigem Wind und kleinem Hagel durch“, heißt es in einem aktuellen Beitrag.

Weite Teile Österreichs betroffen

Generell ziehen Unwetter heute wieder durch ganz Österreich. Nähere Informationen liest du hier: Starkregen und Hagel: Gewitterwarnung für Österreich. „Warnstufe Rot gilt von der Obersteiermark über das südliche Wiener Becken bis ins Nordburgenland. Warnstufe Orange gilt für weite Teile des Berglands sowie weite Teile Niederösterreichs, Wien und das Mittelburgenland. Warnstufe Gelb gilt für den Rest Österreichs“, so Skywarn. Die Hauptgefahr liege auch heute wieder bei Überflutungen und Muren durch Starkregen. „Lokal können deutlich über 50 oder sogar über 100 mm Niederschlag in kurzer Zeit zusammenkommen. Verstärkt wird dieses Risiko auch dadurch, dass besonders Richtung Osten mehrere Gewitter innerhalb weniger Stunden über einen Ort ziehen können“, heißt es. Neben Starkregen seien Hagel bis 3 Zentimeter und auch Sturmböen möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.08.2024 um 16:25 Uhr aktualisiert