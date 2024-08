Zwei Gewitterzellen halten Wien auf Trab

Schon gestern wurde für den heutigen Tag eine Gewitterwarnung ausgesprochen. Eine Gewitterzelle hat bereits den südwestlichen Teil Wiens erreicht. Wenn diese Zellen von Südwesten her auf Wien zusteuern, sei es meistens so, dass sie vor Wien an Kraft verlieren, heute sei dies jedoch nicht so, erklärt Gerhard Hohenwarter von der Geosphere Austria. Über der Donau hat sich bereits eine weitere Gewitterzelle gebildet, diese breitet sich nun auf weite Teile der Stadt aus. Wie Leser berichteten, hagelt es bereits in Wien.

Zentrum der Gewitterzelle sehr intensiv

Die Geosphere betont, dass das Zentrum der Gewitterzelle sehr intensiv sei. Die Innere Stadt ist bereits betroffen. Der äußerste Südosten sei aktuell noch nicht betroffen, allerdings kann dies noch eintreffen, so Hohenwarter.

Morgen

Für den morgigen Sonntag gilt wieder Gewitterwarnung, da die Luft noch immer sehr energiereich sei, betont die Geosphere Austria. Die heftigeren Gewitter sind für heute zu erwarten, morgen dürfte es nicht mehr so intensiv sein. Auch morgen wird es nochmal heiß, die 30 Grad sollen wieder erreicht werden und es soll auch sehr schwül werden.