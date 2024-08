Belgischer Generaldelegierter zu Besuch in Velden

Koenraad Van de Borne reiste eigens aus Wien an, um bei der Eröffnung der Ausstellung „Magisches Flandern“ im Kunstbahnhof Velden am Wörthersee dabei zu sein. Zuvor eilte er noch ins Gemeindeamt, um Bürgermeister Ferdinand Vouk (SPÖ) und Gemeindevorständin Margit Heissenberger (SPÖ) seine Aufwartung zu machen. In einem sehr freundschaftlichen Gespräch wurde mitunter eine mögliche Kooperation zwischen Velden und Ostende in Flandern angesprochen sowie die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit betont.