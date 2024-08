Klein-Lkw gerät beim Batterie aufladen in Vollbrand

Am Samstag, dem 17. August, gegen 10 Uhr startete ein Angestellter einer Firma in Vomp einen auf dem Firmengelände geparkten Klein-Lkw, um dessen schwache Batterie aufzuladen. Kurze Zeit später brach im Motorraum des Fahrzeuges ein Brand aus. Der Grund dafür ist derzeit noch unklar. Die Löschversuche durch die Angestellten misslangen. Das Feuer wurde schließlich von der Feuerwehr Vomp gelöscht. Am Klein-Lkw entstand dabei Totalschaden. Eine in der Nähe befindliche E-Ladestation wurde durch die Hitze ebenfalls beschädigt. Es wurden keine Personen verletzt.