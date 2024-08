Suche nach vermisstem Taucher im Traunsee weiterhin erfolglos

Veröffentlicht am 17. August 2024, 17:53 / ©Stoxreiter

Seit Samstagmittag läuft eine großangelegte Suchaktion im Traunsee nach einem vermissten Taucher. Der 44-jährige Mann aus Steinhaus bei Wels wurde nach einem gemeinsamen Tauchgang mit seiner Frau bei der sogenannten Traunsee-Madonna nicht mehr gesehen.

Frau bekam Schwierigkeiten unter Wasser

Der Tauchgang begann am späten Vormittag, doch in etwa fünf Metern Tiefe bekam die Frau des 44-Jährigen plötzlich Schwierigkeiten und wollte auftauchen. Ihr Mann versuchte noch, sie zurückzuhalten, doch sie tauchte schließlich an die Oberfläche. Seitdem fehlt von dem Mann jede Spur.

Umfangreiche Suchaktion

Acht Feuerwehren und drei Ortsstellen der Wasserrettung sind im Einsatz und suchten stundenlang mit Booten und Tauchern nach dem Vermissten. Trotz intensiver Bemühungen blieb die Suche bisher erfolglos.

Schwierige Bedingungen

Laut Martin Eberl von der Wasserrettung erschweren die Strömungen in dem Gebiet die Suche erheblich, berichtet der ORF. Am späten Nachmittag wurde auch ein Schleppsonar unter den Feuerwehrbooten eingesetzt, um das Gebiet systematisch abzusuchen. Bisher konnte der Taucher jedoch nicht gefunden werden.