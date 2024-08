Benefizmusical zugunsten der Kinder-Hirntumor-Forschung in Wien

Prominente Unterstützung und musikalische Highlights

A.o. Univ.-Prof. Dr. Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, wird das Event mit Begrüßungsworten eröffnen. Anschließend erwartet die Gäste eine mitreißende Aufführung des Musicals „Me and my Girl“, inszeniert von 60 Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Baden-Württemberg. Die Inszenierung versetzt das Publikum ins London der 1930er Jahre und ist Teil einer Europatournee des Vereins „Kettenheimer Hof e.V.“, der das Projekt in Eigenregie gestaltet hat.

Ein Musical für den guten Zweck

Prof. Dr. Stefan Pfister, Vorsitzender des „Kettenheimer Hof e.V.“ und selbst in der Kinder-Hirntumor-Forschung tätig, unterstützt mit seinem Team die Forschungsgesellschaft in Wien. Die Veranstaltung im MuTh, am Augartenspitz in Wien, beginnt um 17:00 Uhr mit einem Empfang und startet offiziell um 18:00 Uhr.

Details