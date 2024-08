Erfolgreiche Campingsaison: Kärnten ist auf Platz zwei

Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 2024 in Österreich auf Camping- und Stellplätzen 2,48 Millionen Übernachtungen registriert. Also ein kleines Minus im Vergleich zu den ersten sechs Monaten im Vorjahr. „Die diesjährige Campingsaison hat erfolgreich gestartet und wir freuen uns, dass Camping in Österreich so beliebt ist. Den leichten Rückgang bei den Nächtigungen, kann man einerseits damit erklären, dass viele Österreicher:innen früher als üblich den Campingurlaub ‚daheim‘, sprich in Österreich, verbracht haben und im Mai und Juni aufgrund hoher Niederschläge bereits Richtung Süden ins Ausland gefahren sind“, meint dazu Tomas Mehlmauer, Präsident des Österreichischen Camping Club (ÖCC).

Eine der beliebtesten Destinationen

Kärnten ist dabei noch immer eine der beliebtesten Camping-Destinationen in Österreich. Mit 570.848 Nächtigungen liegt Kärnten auf einem stolzen zweiten Platz hinter Tirol.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.08.2024 um 18:49 Uhr aktualisiert