Trauer um FPÖ-Politiker: Jörg Freunschlag verstorben

Jörg Freunschlag war im Zivilberuf Bauingenieur, im politischen Leben brachte er es zum Klubobmann im Kärntner Landtag, zum Regierungsmitglied und zum Ersten Landtagspräsidenten. Der aus Bodensdorf am Ossiacher See stammende Freunschlag war ab 1979 Vizebürgermeister der Gemeinde Steindorf, von 1982 bis 1985 war er Bürgermeister. Im Jahr 1979 wurde Freunschlag als freiheitlicher Abgeordneter in den Landtag gewählt, wo er von 1982 bis 1986 als Klubobmann die blaue Fraktion leitete. In diesem Jahr wechselte er dann in die Landesregierung, zuerst als Landesrat für Straßenbau, danach als Landesrat für Gewerbe und Energie. Kurze Zeit, und zwar nach Haiders Rücktritt als Parteichef fungierte Jörg Freunschlag auch als Parteiobmann der Kärntner Freiheitlichen. Erst im Jahr 2006 schied der nun Verstorbene aus dem Landesparlament aus. Politisch gehörte er zuerst der FPÖ an, nach deren Spaltung dem BZÖ und letztlich der FPK. Erwin Angerer, der aktuelle Landesparteiobmann der Kärntner Freiheitlichen, bestätigte das Ableben des blauen Urgesteins im Gespräch mit 5 Minuten und sprach von einem großen Freiheitlichen, der unvergessen bleiben werde.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.08.2024 um 19:05 Uhr aktualisiert