Sturm Graz sichert sich mit zwei Toren Sieg gegen Austria Klagenfurt

Gespielt wurde in Klagenfurt.

Otar Kiteishvili verwandelt Elfmeter

Die Tore erzielten Otar Kiteishvili per Elfmeter in der 71. Minuten. und Biereth in der 8. Minute der Nachspielzeit. Mit diesen wichtigen Treffern sicherte sich das Team aus Graz die nächsten drei Punkte. Sturm Graz klettert damit vorerst auf den zweiten Tabellenrang.

Graz bleibt auf Kurs, Austria Klagenfurt Vorletzter

Mit dem Sieg untermauert Sturm Graz seine Ambitionen in der Liga und zeigt sich bereit für die die nächsten Spiele, sowohl national als auch in der Champions League, die ebenfalls im Wörthersee Stadion ausgetragen werden. Austria Klagenfurt hingegen muss weiter auf den ersten Dreier in dieser Saison warten. Mit nur einem Punkt ist man Vorletzter.