Vollmund: Dinner am Dechantteich

Am Montag, dem 19. August, findet passend zum Vollmond am Dechantteich ein Event statt. Der Teich liegt im neuen Landschaftspark gegenüber der Therme NOVA in Köflach. Die Veranstaltung findet in der Vollmondnacht unter freiem Himmel statt. Es gibt ein 5-Gänge-Menü mit einer Weinbegleitung. Das Event startet um 18.30 Uhr beim Eingang des Parks und gegen 19 Uhr startet das Dinner. Es wird ein gutes Schuhwerk und warme Kleidung empfohlen.

Wichtige Infos Leistungen:

5-Gänge-Menü inkl. Weinbegleitung

Treffpunkt:

18:30 Uhr beim Eingang des Kurparks Lipizzanerheimat mit Aperitif

19:00 Uhr Beginn des Dinners unter freiem Himmel

Preis Information:

€ 149,- pro Person