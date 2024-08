Die Bachelorette: Ein Hauch von Wiener Charme in der Show

Bei der diesjährigen Staffel von „Die Bachelorette“ kämpfen erstmals nicht nur Männer um das Herz einer Frau. Am 26. August ist die Bachelorette Stella Stegmann die erste Frau, die Rosen nicht nur an Männer, sondern auch an Frauen verteilt. Die Folgen spielen in Thailand. Unter den 20 Kandidaten befindet sich auch eine Wienerin.

Content Creatorin aus Wien

Luna ist 33 Jahre alt und verdient ihr Geld als Unternehmerin und Content Creatorin. Gesundheitliche Probleme und eine schmerzhafte Trennung haben sie wach gerüttelt. Sie schmeißt als Eventmanagerin Partys für die LGBTQ-Community und hat somit in Wien einen Safe Space, für sie ins Leben gerufen. Außerdem schafft sie als Content Creatorin ein Bewusstsein für wichtige Themen. Sie ist nicht nur weltoffen, sondern auch warmherzig und gern etwas forscher und frecher.

Das wünscht sich Stella Stegmann

Die 26-jährige Bachelorette wünscht sich eine Person, die offen ist und gut kommunizieren kann. Sie möchte keine engstirnige Person daten. Auch die sexuelle Offenheit ist ihr wichtig. Gemeinsame Ziele und generell Gemeinsamkeiten in der Beziehung sind ebenfalls wichtige Eigenschaften.