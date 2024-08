Zivilschutzwarnung fÃ¼r Mautern: BevÃ¶lkerung sollte Schutz suchen

Veröffentlicht am 17. August 2024, 19:45 / ©stockpics-stock.adobe.com/Canva

Heute, am 17. August, kam es zu kräftigen Niederschlägen in der Steiermark. Aufgrund der damit verbundenen Vermurungen und Überschwemmungen spricht der Bürgermeister für die Gemeinde Mautern in Steiermark die Zivilschutzwarnung aus.

Verhaltensempfehlungen für die Bevölkerung Meide die Tiefgaragen und Keller, es besteht dort Überflutungsgefahr!

Folge den Anweisungen der Einsatzkräfte!

Meide das gefährdete Gebiet bzw. gefährdete Gebäude!

Suche im Freien rechtzeitig Schutz!

Meide die Ufer von Fließgewässern!

Lokal, insbesondere auf Nebenstraßen, sind Beeinträchtigungen des Verkehrs nicht auszuschließen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.08.2024 um 20:15 Uhr aktualisiert