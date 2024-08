Verletzt: Mann (62) fährt anderem Autofahrer auf

Am Samstag, dem 17. August, gegen 17 Uhr lenkte ein 62-jähriger Österreicher ein Auto in Pertisau auf der Karwendelstraße von Westen kommend in Richtung Osten. Auf Höhe des Hauses Karwendelstraße 17 stieß der 62-Jährige aus bisher unbekannter Ursache gegen einen vor ihm in dieselbe Richtung fahrendes Auto. Dabei erlitt der Österreicher Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Eine im angefahrenen Auto mitfahrende 47-jährige Deutsche erlitt leichte Verletzungen. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden.