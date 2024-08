Sommer in Villach: Vielfältige Events zum Ausklang der Ferienzeit

In Villach gibt es viele Events im Sommer.

In Villach gibt es viele Events im Sommer.

Veröffentlicht am 17. August 2024, 21:23 / ©Stadtmarketing Villach GmbH

Die Stadt Villach ist mit über 64.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Kärntens. Außerdem ist sie die siebtgrößte Stadt Österreichs und liegt am Dreiländereck Österreich – Italien – Slowenien. Die Metropole präsentiert sich trotz ihres Alters als lebendig und modern. Deshalb hat die Stadt im Sommer einige Events zu bieten.

Altstadtwanderung mit Geschichte

Am Freitag, dem 23. August, gibt es eine Führung durch die historische Villacher Altstadt. Die Führung findet von 10 Uhr bis 12 Uhr statt. Dabei gibt es Geschichten über die Villacher Vergangenheit, die Gegenwart und die Architektur. Es werden Details über die Gründung der Stadt, die heilenden Quellen und weitere Dinge erklärt. Aber auch die Eigenschaften der Stadt als moderne Einkaufs-, Hightech-, Kultur- und Sportstadt werden präsentiert.

Für die Musikliebhaber: Herbert Pixner

Am Freitag, dem 23. August ab 20 Uhr spielt der Künstler Herbert Pixner auf der Burgarena Finkenstein. Er beherrscht alles von Volksmusik über Jazz bis hin zu Klassik. Aber auch zeitgenössische Musik spielt der Künstler. Sein neuestes Album mit dem Titel „SCHÏAN!“ wurde im Jahr 2022 veröffentlicht und ist ein wichtiger Teil seiner Tour.

Body-Workout bei der Therme

Ein gratis Body-Workout gibt es direkt am Thermenplatz. Noch bis zum 26. August kann man jeden Montag ohne Anmeldung teilnehmen. Ab 18:30 Uhr wird ein Mix aus Choreografie und Kraftelementen geboten. Bei starkem Regen findet das Programm allerdings nicht statt.

Lange Thermennacht

Am Freitag, dem 6. September, gibt es in der KärntenTherme eine lange Thermennacht. Das beduetet, dass der FUN und SPA Bereich bis 23 Uhr geöffnet ist und das Angebot kann somit länger als üblich in Anspruch genommen werden. Außerdem gibt es Musik, eine Cocktailbar und ein Rahmenprogramm für jeden Besucher.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.08.2024 um 21:25 Uhr aktualisiert