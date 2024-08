Wetter am Sonntag nicht mehr ungetrübt

Veröffentlicht am 17. August 2024, 21:59 / ©5 Minuten

Mit flächendeckendem Regen sei zwar nicht zu rechnen, dennoch ist die Schauer- und Gewitterneigung am Sonntag in ganzen Land erhöht. Zunächst nur in Oberkärnten, später auch weiter im Osten. „Dazu steigen die Temperaturen auf 25 bis 30 Grad“, erklären die Meteorologen von Geosphere Austria.