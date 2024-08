Temperaturen bis 31 Grad: Gewittergefahr am Nachmittag

In Wien steigt die Gewittergefahr.

In Wien steigt die Gewittergefahr.

Veröffentlicht am 17. August 2024, 22:09 / ©5 Minuten

„In der Früh und am Vormittag zeigen sich schon zeitweise dichte Wolkenfelder über Teilen der Stadt, dann setzt sich die Sonne durch. Am Nachmittag bilden sich mächtige Quellwolken und mit Annäherung einer Kaltfront steigt auch die Gewittergefahr über der Stadt deutlich an. Der Wind weht vor den Gewittern schwach bis mäßig aus Süd, zum Abend hin kann er aber markant aus West auffrischen. Frühtemperaturen um 20 Grad, Tageshöchsttemperaturen bei 31 Grad“, weiß die GeoSphere Austria.