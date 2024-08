Kaltfront am Sonntag: Lokale Regenschauer und Gewitter

Veröffentlicht am 17. August 2024, 22:15 / ©Fotomontage Canva 5 Minuten

Am Sonntag greift eine Kaltfront von Westen her langsam auf Österreich über. Damit überwiegen im äußersten Westen die Wolken und dort regnet es teils kräftig. Weiter ostwärts ist es zunächst oft noch sonnig und im äußersten Osten noch einmal heiß. „Im Tagesverlauf bilden sich aber auch dort vermehrt Quellwolken und oft auch Regenschauer oder Gewitter, die lokal kräftig ausfallen“, so die GeoSphere Austria. Die Frühtemperaturen liegen bei 16 bis 22 Grad und erhöhen sich im Laufe des Tages im äußersten Westen auf 20 Grad, sonst von West nach Ost auf 23 bis 32 Grad.