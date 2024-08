50 Meter langer Heckenbrand konnte eingedämmt werden

Drei Feuerwehren waren am späten Samstagabend im Brandeinsatz durch Villach zu hören und zu sehen.

Veröffentlicht am 17. August 2024, 23:03 / ©Leser

In der Unterschütt begann eine Hecke zu brennen, heißt es seitens der Hauptfeuerwache Villach. „Auf einer Länge von 50 Metern hat eine zwei Meter hohe Hecke angefangen zu brennen. Durch das schnelle Einschreiten der Hauptfeuerwache Villach, der Freiwilligen Feuerwehr Judendorf und der Freiwilligen Feuerwehr Schütt konnte der Brand gelöscht werden.

Keine Verletzten

„Es wurde niemand verletzt und es gibt auch keine Schäden an den Gebäuden der Schrebergartenanlage“, berichtet der stellvertretende Kommandant der Hauptfeuerwache Villach Martin Regenfelder. Es seien schon einige Feuerwehrleute aus der Nähe vor Ort gewesen und hatten schon mit dem Löschen angefangen. „Kurz bevor das Feuer auf einen Bungalow überschlagen konnte, wurde der Brand eingedämmt“, so Regenfelder. Am Einsatz waren die drei Feuerwehren mit circa 50 Mann beteiligt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.08.2024 um 23:10 Uhr aktualisiert