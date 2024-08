Großes Ehrenzeichen des Landes für Benjamin Wakounig

Mit einem ganz besonderen Geschenk wartete am Samstag Landeshauptmann Peter Kaiser auf Burg Taggenbrunn auf. Dort feierte Benjamin Wakounig, Präsident des Slowenischen Wirtschaftsverbandes Kärnten, seinen 60. Geburtstag. Bei einem Überraschungsbesuch verlieh er – gemeinsam mit Klubobmann Markus Malle – dem Jubilar für seine Verdienste das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Kärnten.

Danke im Namen des Landes Kärnten

„Wir würdigen heute die bisherige Lebenstätigkeit von Benjamin Wakounig. Er hat sich Zeit seines Lebens für das Gemeinsame in Kärnten eingesetzt, quer über Wirtschaft, Sport und Kultur hinweg. Seine Verdienste im wirtschaftlichen Bereich sprechen für sich. Die heutigen Gäste zeigen, dass das gemeinsame Kärnten immer stärker wird, Benjamin Wakounig ist mit seiner Familie daran mitbeteiligt. Dafür möchten wir dir im Namen des Landes Kärnten Danke sagen“, so Kaiser. Malle sagte, zum heutigen Geburtstag gebe es seitens des Landes ein Geschenk, das man nicht kaufen könne. „Du hast immer das Gemeinsame vor das Trennende gestellt. Das Ehrenzeichen, das auf Initiative von Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl beantragt wurde, wird dir für dein Lebenswerk verliehen“, so Malle.

Eine große Ehre

Im Rahmen der Feier sagte Wakounig, er freue sich sehr, sein Jubiläum im Kreise seiner Familie und seiner Freunde feiern zu können. „Es ist eine Ehre für mich, euch alle hier begrüßen zu können. Besonders freut es mich, in meiner Funktion als Präsident des Slowenischen Wirtschaftsverbandes, immer gute Beziehungen mit der Kärntner Wirtschaftskammer zu pflegen. Wir alle hinterlassen auf dieser Welt Spuren, ich danke euch allen fürs Kommen“, so Wakounig.

Über Wakounig

Benjamin Wakounig wurde am 18. August 1964 in Graz geboren. Er stammt aus einer kärntnerslowenischen Großfamilie in Müllnern/Mlinče in der zweisprachigen Gemeinde Sittersdorf/Žitara vas. Wakounig ist das jüngste von 12 Kindern. Seit 2002 ist er Mitgründer und Geschäftsführender Gesellschafter der ACTIV Project Management GmbH. Wakounig bekleidete zahlreiche Funktionen im Wirtschaftsbereich, so etwa Aufsichtsrat des slowenischen Wirtschaftsverbandes in Österreich (1996 – 2006) und Präsident des slowenischen Business- und Managementclubs in Österreich (seit 2008). Seit 2006 ist er Präsident des Slowenischen Wirtschaftsverbandes Kärnten (SGZ).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.08.2024 um 06:31 Uhr aktualisiert