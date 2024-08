E-Bike Fahrer stürzt auf Großglockner Hochalpenstraße: Schwer verletzt

Veröffentlicht am 18. August 2024, 06:40 / ©Peter Umlauft

Am 17. August 2024, gegen 13.40 Uhr, ereignete sich auf der Großglockner Hochalpenstraße, auf Höhe der „Kehre 1“, im Gemeindegebiet Fusch an der Glocknerstraße, ein Verkehrsunfall mit einem Radfahrer. Ein 59-jähriger slowenischer Staatsbürger fuhr mit seinem E-Trekkingbike die Großglockner Hochalpenstraße talwärts. Im Kurvenausgang einer Rechtskurve kam der Radfahrer aus unbekannter Ursache zu Sturz, wobei dieser auf den Asphaltboden aufschlug. Ein nachkommender PKW-Lenker sah den offensichtlich verletzten Radfahrer am Boden liegen, leistete Erste Hilfe und verständigte umgehend den Notruf.

Mit Notfallhubschrauber ins Krankenhaus

Der 59-Jährige wurde bis zum Eintreffen des Notarzthubschraubers durch einen zufällig vorbeikommenden Arzt erstversorgt. Der E-Biker trug keinen Radhelm und konnte keine Angaben zum Unfallhergang machen. Anschließend wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Schwarzach geflogen.