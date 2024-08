Biker crasht gegen Leitplanke: Motorrad beginnt zu brennen

Per Rettungshubschrauber ging es ins Krankenhaus.

Veröffentlicht am 18. August 2024, 06:54 / ©Thomas Kaiser

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 17. August 2024 gegen 14.15 Uhr im Gemeindegebiet von Helfenberg. Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach fuhr dabei mit seinem Motorrad auf der B38 Richtung Helfenberg. Im Ortsschaftsbereich von Preßleithen kam er in einer Linkskurve aus noch unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Leitplanke. Er kam zu Sturz und das Motorrad prallte gegen den Pfeiler der Leitplanke, wodurch es in Brand geriet. Der 19-Jährige schlitterte unter der Leitplanke durch und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er konnte selbstständig wieder auf die Fahrbahn kriechen, wo ihm andere Verkehrsteilnehmer Hilfe leisten konnten. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum eingeliefert.