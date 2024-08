Draupuls, Volleyball, Kunsthandwerk: Villach bietet ein buntes Programm

In Villach ist ganz schön was los!

Mit Ausstellern am Kunsthandwerksmarkt feilschen, nebenbei die Athleten beim Beachvolleyball beobachten und dabei zu feinster Live-Musik tanzen. Das alles erwartet dich in den kommenden zwei Wochen in Villach. Ach ja – und Draupuls lässt Tag in der Stadt schließlich ausklingen. Das genaue Programm findest du hier.