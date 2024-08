Über Motorhaube geschleudert: Mopedfahrer (15) schwer verletzt

Gegen 19.30 Uhr war der 15-jährige Leibnitzer mit seinem Moped auf der Liebenauer Hauptstraße in Richtung Nordwesten unterwegs. An einer Kreuzung wollte er links auf die Neudorfer Straße abzubiegen. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 71-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Pkw auf derselben Straße in die entgegengesetzte Richtung. Die besagte Kreuzung beabsichtigte er in gerader Linie zu überqueren.

15-Jähriger schwer verletzt

Für beide Verkehrsteilnehmer zeigte die Verkehrsampel grünes Licht. In weiterer Folge kam es zu einer Kollision der beiden. Dabei flog der 15-Jährige über die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe des Pkws. Er kam auf der Straße zum Liegen und wurde weiters vom Roten Kreuz mit schweren Verletzungen in die Kinderklinik des LKH Graz gebracht.