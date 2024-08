Polterabend in Vorarlberg: Mutprobe im Staubecken löst Großeinsatz aus

Ein 33-Jähriger und ein 27-Jähriger, stammend aus Deutschland, hielten sich anlässlich eines Polterabends am 17. August 2024 gemeinsam mit mehreren Kollegen in Schruns/Latschau auf. Am frühen Abend begaben sich die beiden alkoholisierten Männer im Zuge einer Mutprobe in das dortige Staubecken der Vorarlberger Illwerke um zu Schwimmen. Besorgte Passanten meldeten den Vorfall bei der RFL und lösten eine Rettungsaktion durch Feuerwehr, Wasserrettung und Notarzthubschrauber aus. Durch das rasche Eintreffen der FFW Latschau konnte der Einsatz für Wasserrettung und Notarzthubschrauber storniert werden, da beide Personen das Staubecken bereits selbständig verlassen hatten, unverletzt und lediglich leicht unterkühlt waren. Beide werden wegen Ordnungsstörung bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt. Die Möglichkeit der Verrechnung des Rettungseinsatzes wird geprüft