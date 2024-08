Hitze adè: Jetzt ist in Kärnten kurze Abkühlung in Sicht

Blick auf den Vassacher See: Auch in Villach wird die Hitze heute und morgen etwas nachlassen.

Aktuell ist es zwar in den meisten Kärntner Regionen noch trocken, die Abkühlung ist aber bereits zum Greifen nahe. „Schon am Vormittag können nämlich ausgehend von Italien schwache Regenschauer auf Oberkärnten übergreifen“, erklären die Meteorologen von Geosphere Austria. Spätestens am Nachmittag gehen dann verbreitet ein Regenschauer nieder. Die Höchstwerte bewegen sich dabei zwischen 24 und 30 Grad – und sollen sogar noch weiter abflauen.

Maximal 25 Grad am Montag

So kündigen die Fachleute für den morgigen Montag Temperaturen zwischen 21 und 25 Grad an: „Damit ist die Hitze überall gebrochen!“ Allerdings solltet ihr zum Wochenstart unbedingt einen Regenschirm einpacken, denn recht unbeständiges Wetter kommt auf uns zu. Im Tagesverlauf ziehen von Südosten immer wieder Regenschauer durch Kärnten. Am Dienstag lockern die Wolken und Hochnebelfelder dann wieder auf und in Kärnten setzt sich erneut die Sonne durch.