30 Grad adé: Österreich vor Wetterumschwung

Abkühlung in Sicht

Es wird ein bisschen kühler in Österreich

18. August 2024

Die sommerlichen 30-Grad-Tage verabschieden sich zumindest mal kurzfristig, da eine Kaltfront über Österreich zieht. In Vorarlberg und dem Tiroler Oberland regnet es jetzt schon ergiebig. Vom Tiroler Unterland bis nach Oberösterreich bleibt das Wetter unbeständig, teils gewittrige Schauer sind zu erwarten, berichten die Meteorologen von GeoSphere Austria. Im Osten und Süden scheint jetzt noch die Sonne, doch am Nachmittag können Quellwolken zu heftigen Gewittern führen. Die Temperaturen schwanken von 18 Grad im Westen bis zu nochmal 33 Grad im Südosten.

Morgen bleibt es unter der 30 Grad Marke

Im Westen, Norden und entlang der Alpennordseite überwiegen am Montag die Wolken, immer wieder fällt Regen. In den anderen Regionen wechseln sich Sonne und Wolken ab, auch hier sind Regenschauer und Gewitter möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten teils lebhaft, die Temperaturen erreichen 18 bis 29 Grad, am wärmsten bleibt es im Südosten.

Mix aus Sonne und Wolken

Der Dienstag zeigt sich im Südosten weiterhin unbeständig mit einigen Regenschauern und Gewittern. In den anderen Landesteilen gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken, im Bergland sind nachmittags Schauer und Gewitter zu erwarten. Die Temperaturen liegen morgens bei 10 bis 20 Grad, am Nachmittag steigen sie auf 23 bis 30 Grad.

