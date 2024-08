Wunsch nach Eigenheim nach wie vor groß

Im Auftrag von „willhaben“ hat das Markt- und Meinungsforschungsinstitut „marketagent“ 1.600 Personen zwischen 18 und 59 Jahren zum Thema „Immobiliensuche“ befragt. Das Resultat: 34 Prozent waren auf der Suche nach einer Eigentumswohnung und weitere 34 Prozent auf der Suche nach einem Haus zum Kauf. Das Interesse an Eigentum ist also nach wie vor hoch – wenn auch nicht ganz so hoch wie die Nachfrage nach Mietwohnungen, die mit 46,3 Prozent die meistgesuchte Immobilienart darstellen.

Kärntner wollen Häuser kaufen

„Laut unserer Marktforschung sind es vor allem Männer sowie Personen mit besonders guter Ausbildung, die derzeit oder zuletzt auf der Suche nach einem Kaufobjekt waren. Häuser zum Kauf sind dabei insbesondere bei Personen aus Oberösterreich, Niederösterreich und Kärnten gefragt, Eigentumswohnungen indes vor allem bei Vorarlbergern, Tirolern und Kärntnern“, analysiert Judith Kössner, Head of Immobilien bei willhaben.

Hauptmotiv für einen Kauf

Am häufigsten wurde der „Wunsch, in den eigenen vier Wänden zu leben“ (41,2 Prozent) angegeben, gefolgt von „es ist langfristig günstiger, in eigener Immobilie zu wohnen“ (40,4 Prozent), „freie Gestaltungsmöglichkeiten der (eigenen) Immobilie“ (38,4 Prozent), „ist eine vergleichsweise wertbeständige Geldanlage“ (38,4 Prozent) und „man kann Vermögenswerte an seine Kinder weitergeben“ (37,9 Prozent).

Diese Gründe stehen oft im Weg

Abgefragt wurden auch die Motive, sich gegen ein Kaufobjekt zu entscheiden. Mit deutlichem Abstand wurde dabei am häufigsten angegeben, dass „keine (Eigen-)Mittel für den Kauf einer Immobilie“ (37,6 Prozent) vorhanden sind. 22,9 Prozent erklärten zweitens, dass sie „keinen Kredit bekommen“, gefolgt von „hohen Nebenkosten“ (17,5 Prozent) an dritter Stelle. Doch: Nicht immer geht es um finanzielle Aspekte, sondern auch um Flexibilität. Und so konstatieren jeweils mehr als 16 Prozent der Befragten, dass sie „jederzeit umziehen können möchten“ oder „(noch) nicht nach einer endgültigen Immobilie suchen“.