Motorradclubs im Pflegeheim: Besondere Aktion in Afritz am See

Afritz am See

Veröffentlicht am 18. August 2024, 09:08 / ©zVg.

Mit brummenden Motoren machten sich diese Woche die Motorradclubs „MC Patriots„, „MRC Pegasus“ und „Die Nockers“ auf dem Weg zum SeneCura-Pflegeheim in Afritz am See. Dort statteten sie einem Mitglied der Nockers einen Besuch ab. „Die Bewohner des Pflegeheims freuten sich sehr und einige konnten sogar die Gelegenheit nutzen, um eine Ausfahrt mit einem Motorrad zu genießen“, erklärt Bürgermeister Maximilian Linder (FPÖ), der selbst mit seinem blauen Tuk-Tuk mit dabei war.