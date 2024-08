Abkühlung in Sicht: So wird jetzt das Wetter in der Steiermark

Heiße Temperaturen von über 30 Grad wird es in den nächsten Tagen wohl nicht geben, denn eine Kaltfront sorgt kommende Woche für Abkühlung in Österreich. „Der Montag verläuft in der Steiermark stark bewölkt und unbeständig. Von Südosten her ziehen immer wieder Regenschauer durch“, prognostizieren die Wetterexperten der GeoSphere. Am Nachmittag gibt es speziell in den südlichen Landesteilen auch anhaltenden Regen. „Mit Höchstwerten zwischen 20 und 26 Grad ist die Hitze überall gebrochen“, heißt es.

Temperaturen am Dienstag unter 30-Grad-Marke

Schon am Dienstag wird es in der Steiermark wieder etwas wärmer, die Temperaturen bleiben aber unter der 30 Grad Marke. „Am Dienstag lockern Wolken und Hochnebelfelder am Vormittag auf und die Sonne kommt zum Zug. Nachmittägliche Quellwolken bringen nur über den bergen kurze Regenschauer. Meist bleibt es trocken und sonnig“, so die Prognose. Die Höchstwerten liegen zwischen 25 und 29 Grad.

Die Prognose für Mittwoch sei noch etwas unsicher. „Es kann sein, dass sich im Tagesverlauf doch ein paar Regenschauer bilden. Am ehesten werden sie im Bergland erwartet“, so die Wettervorhersage. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 12 bis 19 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 24 bis 30 Grad.

Am Donnerstag meldet sich die Sonne zurück

„Aus heutiger Sicht scheint die Sonne verbreitet ungestört mit nur wenigen harmlosen Quellwolken am Nachmittag“, so die Wetterprognose in der Steiermark für Donnerstag. Nur im Südwesten soll es ein paar dichtere Wolken geben, Niederschläge werden kaum erwartet. Die Frühtemperaturen liegen erneut bei 12 bis 19 Grad, die Höchstwerte erreichen zwischen 24 und 30 Grad.

