Tausende Greifvögel ziehen ab heute über den Dobratsch

Das Naturspektakel ist jedes Jahr ein Highlight für Vogelbegeisterte aus dem In- und Ausland! Bis zu 6.000 Wespenbussarde sowie einige Adler, Geier, Weihen und Milane warten in der steil abfallenden Südwand des Villacher Hausberges auf den richtigen Moment, um ihre Reise in den Süden anzutreten. Sie schrauben sich elegant in die Lüfte und nutzen die Thermik, um anschließend zwischen den Gipfeln der Karnischen und Julischen Alpen bis in die mediterranen Tiefebenen zu gleiten.

©Stabentheiner Beim Skywalk stehen die Naturpark-Ranger für eure Fragen bereit.

Naturpark-Ranger vor Ort

Für die Beobachtung der Greifvögel stellt der Naturpark Dobratsch ab dem heutigen Sonntag am Skywalk an der Villacher Alpenstraße leihweise Swarovski-Ferngläser zur Verfügung. Bis 31. August sind die Naturpark-Ranger unterstützt von Birdlife zwischen 11 und 15 Uhr vor Ort, um Fragen zu beantworten. Die offizielle Eröffnung findet – wie gewohnt – am Montag, dem 19. August 2024, um 11 Uhr in Oberstossau statt.

Details zu den 17. Greifvogelwochen im Naturpark Zwischen 18. und 31. August 2024

Jeweils von 11 bis 15 Uhr

Beim Skywalk; Parkplatz 6 auf der Villacher Alpenstraße