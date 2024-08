Cobraeinsatz: Jugendliche schießen in Wels mit Waffe aus Fenster

Zu einem großen Polizeieinsatz kam es am Abend des 17. August 2024 im Welser Stadtgebiet. Ein anonymer Anzeiger hatte per E-Mail ein Foto an die Polizeiinspektion Dragonerstraße geschickt. Darauf war zu sehen, wie eine Person mit einer Waffe aus einem Fenster eines Welser Mehrparteienhauses zielte. Daraufhin wurden sämtliche in Wels zur Verfügung stehenden Polizeistreifen zusammengezogen sowie die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) und das Einsatzkommando Cobra alarmiert.

Straßensperre wurde eingerichtet

Während die Streifenpolizisten die umliegenden Straßen absperrten, begab sich das Einsatzkommando Cobra zum betroffenen Gebäude. Aus diesem kamen plötzlich vier Jugendliche (ein 15-Jähriger und drei 16-Jährige). Diese wurden von den Spezialkräften angehalten. Bei der Befragung stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Softgun handelte, mit welcher die Jugendlichen laut eigenen Angaben auf eine Mülltonne in der Hauseinfahrt geschossen hatten. Sie werden wegen Störung der öffentlichen Ordnung angezeigt.