Zivilschutzwarnung in Mautern: Starkregen forderte über 100 Einsatzkräfte

In der Marktgemeinde Mautern wurde am Samstag eine Zivilschutzwarnung ausgerufen.

In der Marktgemeinde Mautern wurde am Samstag eine Zivilschutzwarnung ausgerufen.

Veröffentlicht am 18. August 2024, 10:23 / ©Freiwillige Feuerwehr Mautern

Die Bilder erinnern an Mitte Juli, fast genau vor einem Monat, als die Marktgemeinde Mautern von einem heftigen Gewitter heimgesucht wurde. Am Abend des 17. August 2024 zog nun abermals eine heftige Gewitterzelle mit einem Starkregenereignis über die Ortschaft. Gegen 18.30 Uhr wurden örtliche Feuerwehren zu den ersten Einsätzen alarmiert, dann spitzte sich die Lage zu.

Zivilschutzwarnung ausgerufen

„Da vor allem der Magdwiesenbach und der Reitingauerbach in sehr kurzer Zeit immer weiter anstiegen und sich das Rückhaltebecken des Marktbaches immer weiter füllte und zu verklausen begann, wurde eine Zivilschatzwarnung ausgegeben“, teilt die Freiwillige Feuerwehr Mautern mit. Dieser konnte mittlerweile wieder aufgehoben werden.

Durch den Einsatzleiter, Kommandant HBI Christian Lanzmaier wurde zur Unterstützung der örtlichen Feuerwehr Abschnittsalarm für alle Feuerwehren des Liesingtals gegeben. Des Weiteren wurde der Abschnittsführungsstab des Abschnittes Trofaiach, der Teleskoplader aus St. Stefan, das Einsatzleitfahrzeug Leoben, sowie der KAT-Lkw aus Hafning nach Mautern zu Hilfe gerufen.

120 Einsatzkräfte kämpften bis spät in die Nacht

„Der Großteil der Einsätze waren überflutete Keller, welche ausgepumpt wurden, sowie hunderte Sandsäcke die zur Abwehr weiterer Schäden befüllt und ausgebracht wurden. Zahlreiche Wasserdurchlässe, Rückhaltebecken und Bäche wurden freigelegt, um das Wasser ablaufen zu lassen“, teilen die Einsatzkräfte weiter mit. Insgesamt standen zur Bewältigung von 45 Schadenslagen 16 Feuerwehren, die Polizei, der Straßenerhaltungsdienst, die Marktgemeinde Mautern sowie die Behörde mit 32 Fahrzeugen und rund 120 Kräften bis in die späten Nachtstunden im Einsatz. Folgender Feuerwehren waren vor Ort: Freiwillige Feuerwehr Mautern in Steiermark, Freiwillige Feuerwehr Kalwang, Freiwillige Feuerwehr Kammern i.L. , Freiwillige Feuerwehr Seiz, Freiwillige Feuerwehr Traboch-Timmersdorf, Freiwillige Feuerwehr Madstein – Stadlhof, Freiwillige Feuerwehr Wald am Schoberpass, Feuerwehr Hafning (KAT-Lkw) – Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt und Feuerwehr St. Stefan ob Leoben.

Aufräumarbeiten laufen heute weiter

Sonntagfrüh gab es bereits eine Lagebesprechung zur weiteren Beurteilung des Schadensbildes. „Die örtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr Mautern (25 Kräfte) führen gemeinsam mit dem Teleskoplader der FF-St. Stefan und den Mitarbeitern der Gemeinde die weiteren Aufräumarbeiten seit den Morgenstunden durch“, teilt die FF Mautern abschließend mit und bedankt sich für die „gute Zusammenarbeit und Hilfsbereitschaft bei der Bewältigung dieses Unwetterereignisses“.

©Freiwillige Feuerwehr Mautern | Heftige Gewitter zogen am Samstagabend über Mautern. ©Freiwillige Feuerwehr Mautern | Eine Zivilschutzwarnung wurde ausgerufen ©Freiwillige Feuerwehr Mautern | Vielerorts kam es zu Überschwemmungen ©Freiwillige Feuerwehr Mautern | Über 100 Einsatzkräfte kämpften die ganze Nacht gegen die Wassermassen an. ©Freiwillige Feuerwehr Mautern | Insgesamt standen zur Bewältigung von 45 Schadenslagen über 100 Einsatzkräfte im Einsatz.





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.08.2024 um 10:30 Uhr aktualisiert