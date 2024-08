Radrennen legt Verkehr in Klagenfurter Innenstadt lahm

Veröffentlicht am 18. August 2024, 10:27 / ©Montage: Canva & Google Maps

Die internationale Alpe-Adria-Tour ist Österreichs größte Nachwuchsveranstaltung im Rennradsektor und findet im Großraum Klagenfurt statt. Die Rundfahrt führt über vier Etappen und endet am heutigen Sonntag, dem 18. August 2024, am Klagenfurt Ring. Aus diesem Grund kommt es zwischen 9 und 18 Uhr zu Sperren und Umleitungen in der gesamten Klagenfurter Innenstadt.

Umleitungen betreffen auch KMG-Busse Der Bereich der Landesregierung wird als Startplatz und Fahrerlager verwendet und ist bereits ab 7 Uhr gesperrt.

Ab 8 Uhr fährt die Linie 3 von der Feldkirchner Straße in die Kraßniggstraße zur St. Veiter Straße und weiter zum Heiligengeistplatz. Retour dieselbe Strecke.

Die Linien B und 5 werden von der Pischeldorfer Straße hin und retour über die Kraßniggstraße zur St. Veiter Straße zum Heiligengeistplatz geführt.

Alle Linien von der Völkermarkter Straße kommend fahren über die Priesterhausgasse zum Heuplatz und weiter zum Heiligengeistplatz.

Die Linie 8 und Linie B (Baumbachplatz) verkehren über die Florian-Gröger-Straße und St. Ruprechter Straße zum Heiligengeistplatz.

Alle Linien vom Hauptbahnhof kommend (Richtung Heiligengeistplatz) werden über die St. Ruprechter Straße umgeleitet.

Die Linie 9 verkehrt (in beiden Richtungen) ab Hauptbahnhof über die St. Peter-Straße und Ebenthaler Straße zur Völkermarkter Straße.

Die Linie 1 verkehrt stadtauswärts über 8.-Mai-Straße, Hasnerstraße und Enzenbergstraße zur Mießtaler Straße, stadteinwärts über Enzenbergstraße, Völkermarkter Straße, Priesterhausgasse und Heuplatz zum Heiligengeistplatz.

Die Linie 5 (Richtung Pädagogische Hochschule) fährt in beiden Richtungen über die Villacher Straße.