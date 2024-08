Ohne Kennzeichen und viel zu schnell: Mopedlenker (16) angezeigt

Am 17. August 2024 gegen 16.15 Uhr bemerkten die Bezirksmotorradstreife der PI Jenbach sowie eine Streife der PI Schwaz auf der Vomper Straße bzw. der Unterinntalstraße ein Motorfahrrad ohne Kennzeichen, welches von einer männlichen Person mit überhöhter Geschwindigkeit gelenkt wurde. Der Lenker missachtete Anhaltezeichen und versuchte, vor der Polizei zu flüchten. In Vomp konnte das Motorfahrrad schließlich kurz angehalten werden, der Lenker, ein 16-jähriger Österreicher, flüchtete jedoch abermals mit dem Fahrzeug, wobei einer der Beamten am Fuß verletzt wurde. In Stans konnte der Mopedfahrer endgültig von der Polizei angehalten werden. Am Motorfahrrad wurden zahlreiche unerlaubte technische Veränderungen festgestellt. Der Österreicher wird wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen und des Verdachts des Widerstandes gegen die Staatsgewalt an die Staatsanwaltschaft Innsbruck auf freiem Fuß angezeigt.