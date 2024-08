Lange Staus: Wieder Blockabfertigung vor dem Karawankentunnel

Auch am heutigen Sonntag werden an den Grenzstellen lange Staus verzeichnet, so zum Beispiel beim Karawankentunnel. Laut der ASFINAG kommt es sowohl bei der Ausreise nach Slowenien, als auch bei der Einreise nach Kärnten zu einer Wartedauer von bis zu einer Stunde. Reisende sollten hier also mehr Zeit einplanen.

