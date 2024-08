Brutale Misshandlung in Wiener Wohnung – Tatverdächtige festgenommen

Veröffentlicht am 18. August 2024, 11:12 / ©Kindel Media/Pexels

Ein 35-jähriger Mann soll unter einem Vorwand in eine Wohnung gelockt worden sein, in der er von zumindest zwei Männern (23, 24, beide StA.: Syrien) gefesselt, bedroht und misshandelt worden sein soll. Im Zuge dieser Handlungen wurden dem Opfer Bargeld und sein Mobiltelefon weggenommen. Weiters stellten die Tatverdächtigen eine Geldforderung im unteren fünfstelligen Bereich.

Opfer konnte flüchten

Dem Opfer gelang es sich nach einiger Zeit zu befreien, über den Balkon zu flüchten und Hilfe zu holen. Es wurde die Polizei alarmiert. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die beiden Tatverdächtigen trotz Fluchtversuchs vorläufig festnehmen. In der Wohnung wurde eine Schreckschusspistole, ein Beil und ein Messer sichergestellt. Der 35-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in häusliche Pflege entlassen. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Bei der Vernehmung machten die beiden Festgenommen widersprüchliche Angaben und zeigten sich nicht geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien werden die beiden in eine Justizanstalt gebracht.

Die Ermittlungen sind im Gange.