Unfall auf A9: Auto durchbricht Leitplanke, Person verletzt

Veröffentlicht am 18. August 2024, 11:59 / ©Freiwillige Feuerwehr Übelbach-Markt

Kurz vor 22 Uhr ertönte am Samstag der Sirenenalarm. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Übelbach-Markt rückten daraufhin aus. „Ein PKW habe laut Alarmstichwort die Leitplanke durchbrochen“, so die Einsatzbeschreibung. Eine Person erlitt dabei Verletzungen. „Beim Eintreffen an der Unfallstelle wurde die verletzte Person bereits vom Roten Kreuz versorgt und die ASFINAG hatte die Unfallstelle abgesichert gehabt“, berichten die Einsatzkräfte weiter.