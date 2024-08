Großeinsatz bei Vollbrand: Bewohner in künstlichem Tiefschlaf

Veröffentlicht am 18. August 2024, 12:22 / ©Stadtfeuerwehr Weiz

Gegen 19.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen beordert. Beim Eintreffen stand das Wirtschaftsgebäude bereits in Vollbrand und auch im Wohnhaus konnte ein Brandgeschehen festgestellt werden.

124 Einsatzkräfte vor Ort

Die Freiwilligen Feuerwehren des zuständigen Abschnittes, die mit 29 Fahrzeugen und rund 124 Kräften im Einsatz waren, konnten den Brand im Wohnhaus rasch löschen, das Wirtschaftsgebäude konnte jedoch nicht gerettet werden und brannte zur Gänze nieder.

Bewohner in künstlichen Tiefschlaf versetzt

Ein 55-jähriger Bewohner des Hauses wurde bei dem Brandgeschehen unbestimmten Grades verletzt und in der Folge vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das LKH Graz geflogen, wo er in künstlichen Tiefschlaf versetzt wurde. Eine weitere Bewohnerin des Hauses, 41 Jahre alt, wurde leicht verletzt, benötigte jedoch keine ärztliche Versorgung. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen und der Brandursache wurden vom Landeskriminalamt übernommen und sind im Laufen.