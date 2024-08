Älteste Steirerin (108) verrät ihr Geheimrezept für ein langes Leben

Erika Strohrigel erblickte am 18. August 1916 das Licht der Welt. Da war sogar Kaiser Franz Joseph, der übrigens ebenfalls an einem 18. August geboren wurde, noch am Leben. Ihr eigenes bewegtes Leben führte sie von Preßguts bei Weiz auch nach Wien, wo sie eine Ausbildung zur Lehrerin absolvierte. Anfang der 40er-Jahre kehrte Strohrigel zurück in die Steiermark und baute mit ihrem zweiten Ehemann ein Haus in Hartberg. „Mit den Männern – ich war zweimal verheiratet – habe ich leider kein Glück gehabt, aber mein Sohn ist ganz brav. Der ist bei mir aufgewachsen, mit ihm und seiner Familie bin ich ständigem Kontakt”, erzählt die 108-Jährige, die auch stolze Großmutter ist.

Noch immer mit dem Gehstock unterwegs

Den Weg ins Seniorenhaus beschritt sie übrigens erst im Alter von 100 Jahren: „Da habe ich bemerkt, dass es nicht mehr anders geht. Ich sehe leider ziemlich schlecht und kann nicht mehr lesen. Sogar das Kartenspielen bereitet Probleme – ich muss aufpassen, dass mich die Kartenrunden nicht Schmieren”, plaudert Strohrigel. Das Tratschen und das Austauschen von Neuigkeiten ginge schon noch. Die Neugierde und der Schmäh seien nämlich nicht eingerostet. Und: Mit dem Gehstock ist die Frau, die zeitlebens viel unterwegs war, noch immer mobil.

Das Geheimrezept für ein langes Leben

Im Interview mit der Kleinen Zeitung verriet die Steirerin übrigens auch ihr „Geheimrezept“ für ein langes Leben. Auf die Frage, was sie jenen Menschen rät, die ein ebenso ein hohes Alter erreichen möchten, antwortet Erika Strohrigel: „Mein Geheimrezept ist wenig Alkohol trinken und viel schlafen. Dann wird man alt. Und man sollte möglichst viel spazieren gehen und die Natur genießen.“

Viele Glückwünsche

Neben Landeshauptmann Christopher Drexler, der in Kenntnis der Vorlieben der Jubilarin als Geburtstagsgeschenk unter anderem eine Flasche Eierlikör mitbrachte, ließen auch Familienmitglieder sowie Bezirkshauptfrau Kerstin Raith-Schweighofer, Landtagsabgeordneter Hubert Lang, Hartberg-Bürgermeister Marcus Martschitsch, Alexandra Peinsipp und Johann Fuchs (Seniorenhaus Menda) und der Obmann vom Pflegeverband Hartberg-Fürstenfeld Herbert Spirk die Jubilarin hochleben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.08.2024 um 12:52 Uhr aktualisiert