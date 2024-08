Radnachwuchs liefert sich spannendes Rennen in Kärnten

Den Startschuss zur Schlussetappe, welche als Rundstreckenrennen über den Ring der Landeshauptstadt führte, gaben Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), Klagenfurts Sportstadträtin Constance Mochar (SPÖ), Landessportdirektor Arno Arthofer, Olympia-Sechster Marco Haller und Radbeauftragter Peter Wrolich.

300 Sportlern aus 13 Nationen dabei

„Unsere Landeshauptstadt ist der ideale Ort, um diese spannende Tour zu beenden. Ich möchte alle Sportlerinnen und Sportler sowie Gäste herzlich in Kärnten begrüßen und bin stolz, dass unsere Jugend so sportaffin ist und sich dieser Herausforderung so erfolgreich gestellt hat. Ich bedanke mich bei den Trainer- und Betreuerteams aus allen Nationen für ihr Engagement“, so Kaiser, der auch die sehr gute Zusammenarbeit mit allen Fach- und Dachverbänden hervorstrich.

© LPD Kärnten/Eggenberger | Sonntagmorgen fiel der Startschuss zur Schlussetappe in Klagenfurt. © LPD Kärnten/Eggenberger | 300 Sportlern aus 13 Nationen nahmen an der Alpe Adria Radtour teil.

Starterfeld so stark wie noch nie

Mochar betonte: „Bei diesem Sportsgeist geht mir das Herz auf, Klagenfurt ist eine Sportstadt mit sehr vielen Highlights“, betonte auch Mochar und Wrolich ergänzte: „Wir haben internationale Spitzenfahrerinnen und -fahrer zu Gast, etwa aus Slowenien oder Italien. Wir können in Kärnten Spitzensport und Urlaub sehr gut verbinden. Auf den Abschluss hier in Klagenfurt sind wir besonders stolz, denn Klagenfurt ist die einzige Landeshauptstadt, die für Nachwuchs- und Damenrennen ein solches Rennen in der Innenstadt ermöglicht.“