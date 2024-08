Vollbrand im Sägewerk: Ermittlungen offenbaren neue Details

Das Sägewerk stand in Vollbrand.

Das Sägewerk stand in Vollbrand.

/ ©Freiwillige Feuerwehr Hassloch an der Mühl

Veröffentlicht am 18. August 2024, 15:24 / ©Freiwillige Feuerwehr Hassloch an der Mühl

Am Abend des 17. August 2024, gegen 21.50 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Sägewerk in Peilstein. Innerhalb von nur 15 Minuten breitete sich das Feuer auf die gesamte Produktionshalle aus. Heute sind weitere Details zum Brand bekannt.

Brandsachverständiger Teil der Ermittlungen

In den Vormittagsstunden des 18. August wurde das Brandobjekt durch Brandermittler des Landeskriminalamtes Oberösterreich untersucht. Zur technischen Brandursachenermittlung wurde ein Brandsachverständiger der Brandverhütungsstelle Oberösterreich den Ermittlungen beigezogen. Im betroffenen Gebäude befand sich die Sägelinie, Räumlichkeiten für Mitarbeitern und einige Büroräume. Das gesamte Gebäude wurde durch den Brand zerstört

Ausbruchsbereich nicht mehr feststellbar

Aufgrund der Ermittlung kann davon ausgegangen werden, dass der Brand im Inneren des Gebäudes im Bereich der Elektroverteiler, des Schleifraumes oder im Bereich des Mannschaftsraumes entstanden ist. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Diesbezüglich sind in den nächsten Tagen noch weitere Ermittlungen notwendig. Aufgrund der hohen Zerstörungslast konnte ein genauer Ausbruchsbereich nicht mehr festgestellt werden. Es gibt keinerlei Hinweise, dass der Brand durch vorsätzliches oder fahrlässiges Einbringer einer Zündquelle durch Dritte entstanden ist.