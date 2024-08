Abseilunfall: Teamleiter (23) stürzt fünf Meter in die Tiefe

Veröffentlicht am 18. August 2024, 15:42 / ©ARA-Flugrettung,

Ein 23 Jahre alter Deutscher hielt sich am 18. August 2024 gegen 11.15 Uhr als Teamleiter einer Jugend-Reisegruppe mit zwei unmündigen Mädchen am Kletterturm des Motorikparkes in Obervellach auf.

Teamleiter wurde von 12-Jähriger gesichert

Im Zuge dessen wollte der 23-Jährige selbst eine Route am Kletterturm klettern und ließ sich dabei von den beiden Mädchen, 12 und 13 Jahre alt, sichern. Die 12-Jährige sicherte ordnungsgemäß mit einem Klettergurt den Mann und die 13-Jährige stand als Sicherungspartnerin seitlich dahinter und hielt das Seilende fest.

Guide unterstützte beim Sichern

Beim Abseilen baten die beiden Mädchen einen Mitarbeiter des Motorikparkes um Hilfe, da ihnen der 23-Jährige zu schwer war. Der Guide löste die 13-Jährige ab und unterstützte beim Sichern.

12-Jährige konnte Seil nicht mehr halten

Plötzlich machte der 23-Jährige beim Abseilen einen großen Sprung, um in Einem nach unten zu gelangen. Dabei konnte die 12-Jährige das Seil nicht mehr halten und auch der Guide bekam das Seil nicht mehr zu fassen.

Mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Villach

Der 23-Jährige stürzte deshalb aus einer Höhe von ca. vier bis fünf Metern zu Boden und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber ARA 3 in das LKH Villach geflogen.