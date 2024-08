Mit dem Fahrrad zum Filmfestival: Gutschein für klimafreundliche Anreise

Mit dieser Fahrradchallenge fördert die Stadt Wien umweltbewusste Mobilität und informiert mit mobilen interaktiven Ausstellungen in Form von Lastenrädern über die Klimaschutzmaßnahmen der Stadt. „Die Wiener Klima-Tour bringt Klimaschutz direkt zu den Menschen und zeigt, wie einfach umweltbewusstes Handeln sein kann. Unsere Radchallenge beim Filmfestival ist eine wunderbare Gelegenheit, das Bewusstsein für Klimaschutz und nachhaltige Mobilität zu stärken“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Die Stadt Wien nutzt die große Reichweite des Filmfestivals, um auf die Wichtigkeit den Klimaschutz aufmerksam zu machen.

So funktioniert die Challenge

Am 21. August haben die ersten 50 Gäste des Festivals, die mit dem Fahrrad anreisen, die Möglichkeit für ihr umweltbewusstes Verhalten belohnt zu werden. Um bei der Challenge mitzumachen, müssen die Teilnehmer ab 17 Uhr mit ihrem Rad zu dafür vorgesehene Radabstellanlagen an der Ecke Lichtenfelsgasse fahren. Dort befindet sich auch die Klima-Tour inklusive des Standes, bei dem die Gutscheine ausgegeben werden. Die Gewinner können sich vor Ort ihren Gutschein im Wert von 20 Euro abholen. Dieser ist am selben Tag bei allen Essens- und Getränkeständen am Filmfestival für eine Speise und ein Getränk gültig. Die Aktion endet spätestens um 18 Uhr. Somit fördert die Stadt Wien nicht nur die Gastronomie, sondern motiviert auch die Wiener ein nachhaltiges Verkehrsmittel zu wählen.

Das ist die Wiener Klima-Tour

Bei der Wiener Klima-Tour sind acht E-Lastenrädern in der ganzen Stadt unterwegs. Die Themen der einzelnen Räder umfassen die unterschiedlichsten Lebensbereiche – von Ernährung über Grünraum, Wasser und Artenschutz bis hin zu Energie und Kreislaufwirtschaft sowie dem neuen Pilz-Rad, das für das Klimanetzwerk steht. Ein Schwerpunkt ist der Wiener Klimafahrplan, der in der Stadt den Weg zur Klimaneutralität vorgibt. Jedes Themenrad ist ein Informationsträger, mit Tipps und Anregungen für den Klimaschutz im Alltag. Es gibt auch Dinge zum Ausprobieren und Experimentieren. Die Klima-Tour ist in ganz Wien unterwegs und kommt zu öffentlichen Plätzen, in Parks und zu Veranstaltungen.