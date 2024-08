Mit Motorrad ins Schleudern gekommen – Frau (30) wurde verletzt

Veröffentlicht am 18. August 2024, 15:49 / ©Jakub Sisulak/Pexels

Am 18. August 2024 gegen 13.10 Uhr fuhr ein 33 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Klagenfurt mit seinem Motorrad auf der Trebesinger Straße, L 10, von Seeboden in Richtung Lurnbichl. Am Sozius saß seine Lebensgefährtin, 30 Jahre alt.

In einer Rechtskurve ins Schleudern gekommen

Der Lenker kam im Bereich Seeboden in einer Rechtskurve ins Schleudern und stürzte in der Folge. Dabei erlitt die Lebensgefährtin Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Krankenhaus gebracht. Der Lenker blieb unverletzt.