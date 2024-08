Überholmanöver endet mit Kollision: Mann (61) im Krankenhaus

Veröffentlicht am 18. August 2024, 16:18 / ©Montage: Canva / RK/Kundigraber

Ein 23 Jahre alter Mann aus dem Bezirk St. Veit and er Glan lenkte am 18. August 2024 gegen 13.15 Uhr sein Auto von Launsdorf kommend in Richtung Brückl. Im Fahrzeug befand sich auch eine 21 Jahre alte Frau, ebenfalls aus St. Veit.

61-Jähriger überholte Auto

Als der 23-Jährige mit dem Auto nach links in eine dortige Ausweiche abbiegen wollte, um zu wenden, wurde er von einem Motorrad, gelenkt von einem 61 Jahre alten Mann aus dem Bezirk Klagenfurt, überholt.

Mit der Rettung ins UKH Klagenfurt

Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Motorradlenker Verletzungen unbestimmten Grades erlitt und nach der Erstversorgung von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht wurde. Die Insassen des Autos blieben unverletzt.

Alkoholisierter Mann fuhr telefonierend an der Unfallstelle bei Polizei vorbei

Im Zuge der Verkehrsregelung während der Unfallerhebungen, im Einsatz dabei waren drei Streifenwägen mit eingeschaltetem Blaulicht, übersah ein Fahrzeuglenker offensichtlich die Einsatzkräfte und fuhr ohne Freisprecheinrichtung telefonierend und nicht angeschnallt an den Einsatzkräften vorbei. Im Zuge der daraus resultierenden Amtshandlung stellte sich heraus, dass der Lenker leicht alkoholisiert war. Er wird der BH St. Veit and der Glan zur Anzeige gebracht.